Филипинската служба за гражданска защита съобщи, че 26 души са загинали вследствие на тайфуна "Калмаеги", който премина през много райони във Висаяс и Минданао на Филипините, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Говорителят на службата за гражданска защита каза, че 22 от жертвите са от Централен Висаяс, двама от региона на остров Негрос, един от Западен Висаяс и един от Източен Висаяс.

Според първоначалните данни повечето жертви са се удавили. 387 000 души са били евакуирани превантивно от районите, намиращи се на пътя на тайфуна, информира БТА.

Към 16:00 ч. (местно време) островите Каламиан и Куйо, както и централните и южни части на провинциите Антик и Илоило, заедно с остров Гимарас, остават под предупреждение за тропическа буря от ниво 4, тъй като "Калмаеги" запазва силата си, докато се придвижва към морето Сулу, съобщиха от метеорологичната служба.

Очаква се "Калмаеги" да навлезе в морето Сулу тази вечер, да премине през северната част на остров Палаван.

"Калмаеги" е 20-ият тропически циклон, преминал през страната тази година, и се очаква да напусне филипинската изключителна икономическа зона утре или вдругиден.

