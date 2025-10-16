Еврокомисията предлага план за засилване на отбранителните способности на Съюза в контекста на евентуален военен конфликт до 2030 година.

Сигурността на Източния фланг е сред абсолютните приоритети. Системите за противовъздушна отбрана за държавите с излаз на Черно и на Балтийско море трябва да са оперативни до 2028-ма година, предвижда планът.

Сред останалите приоритети са създаването на стена против дронове още тази година, както и изграждането на въздушен и космически щит. Планът предвижда до 2 години 40% от оръжейните покупки да са общи между държавите членки. Същевременно 27-те запазват компетенциите си в областта на отбраната.

"През следващите няколко години е необходимо значително повишаване на европейските отбранителни способности. Русия няма капацитет да започне атака срещу ЕС днес, но може да се подготви през следващите години. Опасността няма да изчезне, дори когато войната в Украйна приключи".

