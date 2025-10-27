Ескалира напрежението между САЩ и Венецуела

Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела. Каракас осъди като "военна провокация" съвместните военни учения в Карибския регион на Съединените щати и Тринидад и Тобаго.
Правителството на президента Мадуро твърди, че в региона са заловени наемници, подготвящи "операция под чужд флаг".
Изявлението идва на фона на засилено американско военно присъствие.
Пентагонът разположи самолетоносача "Джералд Форд" в района.
Президентът Доналд Тръмп вече потвърди, че е разрешил тайни операции на ЦРУ срещу режима на Мадуро, като част от по-широката му политика за натиск върху венецуелската власт.
Тя е обвинявана във връзки с наркотрафик и нарушаване на човешките права.
Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.
От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти. Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.
Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.
Военните учения в Карибския регион на Съединените щати и Тринидад и Тобаго
В периода от 26 до 30 октомври американски и тринидадо‑тобагски сили провеждат съвместни учения, включващи морска, въздушна и наземна подготовка.
Целите, декларирани от страна на Тринидад и Тобаго, са укрепване на „военното сътрудничество“, повишаване на оперативната готовност, обмен на тактически знания (напр. поддържане, медицински способности) и борба срещу транснационалната престъпност.
Защо се провеждат тези учения?
Регионална сигурност: САЩ и Тринидад и Тобаго посочват, че ученията са част от усилия за борба с наркотрафика, незаконното преминаване на лодки и други форми на трансгранична престъпност във водите на Карибите и близо до бреговете на Венецуела.
Оперативна съвместимос: Подобряване на съвместната работа между американските и тринидадско‑тобагските въоръжени сили, за да могат да действат заедно в морски операции, спасяване, логистика и др.
Геополитически сигнал: Присъствието на американски военни съдове и ученията в Тринидад и Тобаго имат и стратегически ефект — регионални страни като Венецуела ги възприемат като провокация.
Съвместните учения между САЩ и Тринидад и Тобаго в Карибския регион представляват комплексен феномен с няколко измерения:
- Оперативна подготовка и укрепване на регионалната сигурност
- Изпращане на стратегически сигнал към държавите в региона
- Обратна връзка със съседни държави, които виждат тези действия като засилване на военния натиск.
