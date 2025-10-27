dalivali.bg
Ескалира напрежението между САЩ и Венецуела

Правителството на президента Мадуро твърди, че в региона са заловени наемници, подготвящи „операция под чужд флаг“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:34 ч. 27.10.2025 г.

Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела. Каракас осъди като "военна провокация" съвместните военни учения в Карибския регион на Съединените щати и Тринидад и Тобаго.

Николас Мадуро обвини САЩ във

Правителството на президента Мадуро твърди, че в региона са заловени наемници, подготвящи "операция под чужд флаг".

Изявлението идва на фона на засилено американско военно присъствие.

Пентагонът разположи самолетоносача "Джералд Форд" в района.

Президентът Доналд Тръмп вече потвърди, че е разрешил тайни операции на ЦРУ срещу режима на Мадуро, като част от по-широката му политика за натиск върху венецуелската власт.

Тя е обвинявана във връзки с наркотрафик и нарушаване на човешките права.

Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Доналд Тръмп е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела

От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти.  Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

Военните учения в Карибския регион на Съединените щати и Тринидад и Тобаго

В периода от 26 до 30 октомври американски и тринидадо‑тобагски сили провеждат съвместни учения, включващи морска, въздушна и наземна подготовка.

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати

Целите, декларирани от страна на Тринидад и Тобаго, са укрепване на „военното сътрудничество“, повишаване на оперативната готовност, обмен на тактически знания (напр. поддържане, медицински способности) и борба срещу транснационалната престъпност.

Защо се провеждат тези учения?

Регионална сигурност: САЩ и Тринидад и Тобаго посочват, че ученията са част от усилия за борба с наркотрафика, незаконното преминаване на лодки и други форми на трансгранична престъпност във водите на Карибите и близо до бреговете на Венецуела.

Снимка: Reuters

Оперативна съвместимос: Подобряване на съвместната работа между американските и тринидадско‑тобагските въоръжени сили, за да могат да действат заедно в морски операции, спасяване, логистика и др.

Геополитически сигнал: Присъствието на американски военни съдове и ученията в Тринидад и Тобаго имат и стратегически ефект — регионални страни като Венецуела ги възприемат като провокация.

Съвместните учения между САЩ и Тринидад и Тобаго в Карибския регион представляват комплексен феномен с няколко измерения:

  • Оперативна подготовка и укрепване на регионалната сигурност
  • Изпращане на стратегически сигнал към държавите в региона
  • Обратна връзка със съседни държави, които виждат тези действия като засилване на военния натиск.

