Европейският съюз осъди решението на американските власти да не дадат входна виза на палестинския президент за предстоящата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

По същото време ще се проведе и голяма международна конференция за признаване на палестинската държава.

Форумът по инициатива на Франция и Саудитска Арабия трябваше да бъде председателстван от Махмуд Абас.

На конференцията Франция, Великобритания и още няколко държави ще признаят правото на палестинския народ на своя държава, каквато има еврейският народ.

САЩ няма да издадат виза на палестинския президент за форум на ООН в Ню Йорк

Външните министри на Евросъюза днес разкритикуваха действията на Вашингтон като нарушение на статута на световната организация, чиято централа е в Ню Йорк.

„Организацията на обединените нации е неутрално пространство, тя е убежище, работещо за мир, където се разрешават конфликти, където се предотвратяват войни и не може да бъде обект на никакви ограничения за достъп“, заяви Жан-Ноел Баро, френският външен министър.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK