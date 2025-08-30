Европейският съюз осъди решението на американските власти да не дадат входна виза на палестинския президент за предстоящата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

По същото време ще се проведе и голяма международна конференция за признаване на палестинската държава.

Форумът по инициатива на Франция и Саудитска Арабия трябваше да бъде председателстван от Махмуд Абас.

На конференцията Франция, Великобритания и още няколко държави ще признаят правото на палестинския народ на своя държава, каквато има еврейският народ.

Външните министри на Евросъюза днес разкритикуваха действията на Вашингтон като нарушение на статута на световната организация, чиято централа е в Ню Йорк.

„Организацията на обединените нации е неутрално пространство, тя е убежище, работещо за мир, където се разрешават конфликти, където се предотвратяват войни и не може да бъде обект на никакви ограничения за достъп“, заяви Жан-Ноел Баро, френският външен министър.

