Експерти посочиха вероятната причина за катастрофата с фуникуляра в Лисабон

След инцидент с превозното средство в началото на септември 16 души загинаха

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:27 ч. 12.09.2025 г.

Експерти посочиха пред португалски медии, че е възможно фаталният инцидент с фуникуляр в Лисабон да е бил причинен от подмяна на кабела преди шест години, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Инженери, интервюирани от в. "Ешпресо“, обясниха, че кабел от чиста стомана е бил сменен с кабел с шест стоманени нишки и сърцевина от влакна. С течение на времето сърцевината от влакна се деформирала, докато кабелът бил под натоварване.

Тъй като кабелът е бил съставен от два материала с различни физически свойства, той е бил изложен на по-високи температури в следствие на вибрации и триене и в крайна сметка се откъснал от превозното средство, в което били пътниците. 

След инцидента с 16 загинали: Властите в Лисабон спряха още три фуникуляра (ВИДЕО)

Фуникулярът "Глория“ се засили надолу по стръмна улица в Лисабон на 3 септември, дерайлира на завой и се блъсна в железни пилони и сграда. Шестнадесет души загинаха, а ранени бяха 21 души, някои от които тежко.

Инженери от португалския Висш технически институт, които също бяха интервюирани от местни медии, посочиха и че по релсите е имало прекалено много смазочно масло, което може да е попречило на действието на спирачната система. 

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на функуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)

Коментарите на експертите се позовават на предварителен доклад на разследващата комисия в Португалия. Публикуването на по-подробен доклад се очаква да отнеме повече от месец.

