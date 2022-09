Мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна в Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна, предават световните агенции.

Екипът, оглавяван лично от генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, дойде с голям конвой. На място има сериозно присъствие на руски войници, каза репортер на "Ройтерс".

Пристигането на екипа от ядрени експерти на ООН се забави заради съобщения за сражения в района на атомната електроцентрала.

⚡ IAEA's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities.