Самолет, изчезнал между Хепи Вали-Гус Бей, Нюфаундленд, и Гренландия, е бил открит без оцелели на борда, според Naviair – датска държавна компания, която предоставя услуги за въздушно движение, съобщи CBC News.

Властите търсиха самолета през уикенда, концентрирайки се върху планинския район Сермицияк, разположен на 15 километра североизточно от Нуук, столицата на Гренландия.

Naviair съобщи, че мястото на катастрофата е било локализирано и единственият човек на борда не е оцелял.

Въздушното издирване на самолета в събота беше преустановено поради лоша видимост и лоши метеорологични условия. Издирването беше възобновено в неделя с лодка.

В неделя Naviair потвърди, че изчезналият самолет е регистриран на американска компания и е летял от Нюфаундленд.

Близките са уведомени и случаят е предаден на полицията.

