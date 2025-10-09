Комедиантът Джими Кимел заяви, че се надява възмущението от спирането на неговото нощно шоу под натиска на администрацията на Тръмп да е начертало „ясна червена линия“ за свободата на словото.

Кимел беше временно свален от ефир миналия месец заради коментари, които водещият направи след убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, което предизвика обществено възмущение.

ABC, собственост на Disney, върна шоуто на Кимъл след седмична пауза.

Снимка: Ройтерс

„Надявам се, че като американци сме начертали наистина много ясна червена линия за това, което ще приемаме и което няма да приемаме“, каза Кимъл.

„Наистина се надявам, че това е резултатът от всичко това“, добави той, цитиран от АФП и БГНЕС.

Президентът Доналд Тръмп, който отдавна се дразни от подигравките на Кимъл и колегите му водещи на нощни токшоу програми, многократно е изисквал те да бъдат свалени от ефир и е наричал другите критики към него „незаконни“.

Свалянето на Кимъл от ефир дойде малко след като председателят на Федералната комисия по комуникациите (ФКК) Брендан Кар изглежда заплаши лицензите на станциите, излъчващи шоуто, ако не го направят.

Кимъл заяви, че коментарите му за предполагаемия убиец на Кирк са били „умишлено и, мисля, злонамерено изопачени“ от републиканците.

Но той каза, че „би се радвал да покани Тръмп в шоуто“ в бъдеще.

„Не бих се интересувал непременно от участието на Брендан Кар в шоуто“, заяви той с безразличен тон.

Размишлявайки върху бойкотите от компании, притежаващи десетки филиали на ABC, Кимъл призна, че първоначално е мислил, че шоуто му е приключило завинаги.

„Идеята, че няма да имам 40 филиала... си казах: „Е, това е“, сподели той на конференцията Bloomberg Screentime в Лос Анджелис.

„Казах на жена ми: „Това е. Свърши“, добави той.

Завръщането на Кимъл се оказа огромен хит по рейтинг, въпреки че заради блокирането една четвърт от страната не можа да го гледа.

