С емоционално обръщение: Джими Кимъл се завърна в ефир

С емоционално обръщение към публиката, комикът Джими Кимъл се завърна в ефир късно снощи.

В откриващия монолог той благодари на феновете си и на водещите на други предавания, които са го подкрепили. Комикът също така поднесе извинение за коментарите си относно убийството на политическия активист Чарли Кърк, които станаха повод за свалянето му от ефир.

Той обаче не пропусна да отправи критики към Доналд Тръмп. Според него явната подкрепа на президента към уволнението на критици е „опасно“. „Той се опита да ме отстрани, но вместо това принуди милиони хора да гледат това шоу“, допълни Кимъл.

„Нямам илюзии, че ще променя мнението на някого, но искам да изясня нещо, защото за мен като човек е важно да разберете, че никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на един млад човек“, каза Кимъл.

Инцидентът предизвика национална дискусия в САЩ за свободата на словото и способността на президента Доналд Тръмп да контролира изказванията на журналисти, коментатори и дори комици. Ей Би Си спря предаването на Кимъл миналата сряда след критиките към думите му за последствията от убийството на Кърк. Но телевизията го върна след негативната реакция срещу компанията майка „Дисни“.

Кимъл призна, че е бил ядосан, когато Ей Би Си го е отстранило, но похвали шефовете си, че са го върнали в ефир.

