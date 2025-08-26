Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше безмилостно осмян в интернет, след като заяви, че Втората световна война е приключила с „преговори“, пишат световните медии. Той гостува в предаването Meet the Press по MSNBC с водещата Кристен Уелкър, където беше попитан за стратегията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.
Ванс обясни, че Тръмп просто се опитва да посредничи за преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. „Ако се върнете към Втората световна война, към Първата световна война, към всеки голям конфликт в човешката история – всички те приключват с някакви преговори“, заяви вицепрезидентът – твърдение, което е исторически невярно.
BREAKING: JD Vance lies that there was a negotiated end to the Second World War. With who? Hitler killed himself in the bunker. Mussolini was overthrown. Two atomic bombs were dropped on Japan. Germany and Japan were occupied by allied forces. Read a book. pic.twitter.com/ZDdZfuw5Lc— Trump Lie Tracker (Commentary) (@MAGALieTracker) August 24, 2025
Много хора онлайн веднага му припомниха, че Втората световна война не е завършила с преговори между Съюзниците и Оста, а с безусловната капитулация на Германия и Япония.
„Притеснява ме, че вицепрезидентът и бъдещият кандидат за държавен глава на републиканците за 2028 г. е човек, който не знае, че войната приключи на бойното поле и че съюзниците искат безусловна капитулация“, написа потребител в X.
Друг коментира: „Идиотът Джей Ди Ванс твърди, че САЩ не са победили във Втората световна война – а сме преговаряли с Германия или Япония. Сигурно смята и че Картаген не е бил победен от Рим.“
BIG DUMB JD VANCE, WHO DEFINITELY FUCKED A COUCH, WANTS US TO BELIEVE THAT WORLD WAR TWO ENDED BECAUSE OF NEGOTIATIONS. HOW FUCKING STUPID IS THAT? FAKE NEWS! THANK YOU JEFF TIEDRICH (ME!) FOR WRITING ABOUT IT — AND THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO READING MY POST. THE LINK IS… pic.twitter.com/s2mdHsED4u— Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) August 25, 2025
Критиците твърдят още, че думите на Ванс омаловажават жертвите на най-смъртоносния конфликт в човешката история.
Извън грешката, която допусна, Ванс заяви още в интервюто, че Тръмп иска само да накара Путин и Зеленски „да постигнат някакво споразумение“.
JD Vance is a stupid buffoon.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 24, 2025
He claims that “This is how wars ultimately get settled. If you go back to WWII, if you go back to WWI, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation.”
NO!
World War II ended with the Nazi… pic.twitter.com/sbBfVZErei
„Ако украинците са готови да направят отстъпка за територии, за да се сложи край на конфликта, ние няма да им пречим, но и няма да ги принуждаваме – това не е нашата страна“, обясни той. По думите му ролята на президента е просто „да отвори вратата и да поиска от тях да преговарят добросъвестно“.
Изказването дойде само дни след като Тръмп каза пред репортери, че се надява скоро да организира среща между двамата лидери. Той уточни, че в рамките на „две седмици“ ще стане ясно дали срещата ще се състои.
