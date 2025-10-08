Две жени, които са били разменени при раждането си в болница в австралийския град Грац, се срещнаха 35 години по-късно.

Дорис Грюнвалд и Джесика Баумгартнер са родени през октомври 1990 г. И двете са били недоносени. Скоро след раждането им двете бебета са били случайно разменени и предадени на родителите на другото семейство, пише Би Би Си.

През 2012 г. Дорис Грюнвалд открила, че не е биологична дъщеря на родителите си Евелин и Йозеф, когато дала кръв за кръвна група и установила, че кръвната ѝ група не съвпада с тази на майка ѝ.

Австрийската обществена телевизия ORF съобщи за случая през 2016 г., но тогава другото семейство не могло да бъде намерено.

Джесика Баумгартнер е отгледана недалеч от Херберт и Моника Дерлер. Тя открила, че кръвната ѝ група не съвпада с тази на родителите ѝ, когато забременяла, и лекар я информирал за случая с разменените бебета.

Джесика се свързала с Дорис чрез Фейсбук и след това се срещнали. Тя сподели, че е било като среща с сестра.

„Веднага се сближихме. Беше неописуемо хубаво чувство“, разказва Дорис.

Наскоро семействата най-накрая се срещат, заснети от екип на телевизия ORF.

Моника Дерлер разказа, че първата ѝ реакция, когато чула новината, била „емоционален шок“.

„Но първата ми мисъл беше, че Джесика винаги ще бъде нашето дете. А когато видях Дорис, си помислих, че е толкова мила“, разказва Дерлер.

Междувременно Евелин Грюнвалд каза: „За мен семейството ми просто стана по-голямо и най-накрая имам сигурност.“

„Беше облекчение“, каза съпругът ѝ.

Мениджърът на болницата заяви, че съжалява, че тогава е била допусната тази греша. Той се извини на двете семейства от името на здравното заведение.

През 2016 г. семейство Грюнвалд се консултира с адвокат, който им посъветва да осиновят Дорис, за да гарантират нейните права на наследство, и им помогна да получат обезщетение от болницата.

Семейство Дерлер също се стреми към осиновяване и обезщетение. Джесика каза, че е добре, че сега има яснота, но призна, че има смесени чувства.

„Емоционално е много тежко. Има хубави страни, но и много болка“, казва тя.

