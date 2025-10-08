Сграда в процес на реконструкция се срути в центъра на Мадрид снощи, при което загинаха двама строителни работници, a други двама все още са в неизвестност под развалините, съобщи кметът на испанската столица Хосе Луис Мартинес Алмейда, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

Мартинес Алмейда заяви, че спасителните екипи и полицията са извадили тялото на един мъж и са открили тялото на друг човек под развалините.

Кметът каза, че един от работниците в неизвестност е жена, но че е твърде рано да се определи полът на тялото, открито под развалините.

Други трима работници са ранени, като единият е с фрактура на крака. Около 13:00 часа местно време последният етаж на шестетажната сграда се срутил върху следващите етажи под него, каза кметът.

Фасадата е останала непокътната и очевидно е попречила на по-голямата част от отломките да достигнат улицата. Пожарникарите и полицията са използвали кучета-следотърсачи и дронове, за да подпомогнат усилията по издирването.

„Ще продължим да работим, докато не намерим изчезналите хора“, каза Мартинес Алмейда.

Фасадата на сградата е била покрита с голямо зелено платнище, което обикновено се използва от строителните екипи при реконструкции на по-стари сгради.

