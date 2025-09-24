Дрон, изстрелян от Йемен, удари израелския черноморски курорт Ейлат на границата с Йордания и Египет. Националната спешна служба Magen David Adom съобщи, че най-малко 20 души са ранени, сред тях двама – в тежко състояние, а останалите – с леки до средни травми.

Израелската армия потвърди, че дронът е дошъл от Йемен и че са направени опити за прихващането му.

Според първоначално разследване, цитирано от вестник Israel Hayom, системите за противовъздушна отбрана не са успели да го спрат.

Атаката идва само дни след друг дронов удар, извършен от подкрепяните от Иран хути, който се разби в хотелската зона на Ейлат и причини материални щети, но без жертви.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. хутите многократно изстрелват ракети и дронове на хиляди километри северно към Израел, твърдейки, че действат в „солидарност с палестинците“. Повечето от тези нападения са били прихванати или са паднали преди да достигнат израелска територия.

В отговор Израел продължава да нанася въздушни удари по райони в Йемен, контролирани от хутите, включително по стратегическия пристанищен град Ходейда. Групировката, която държи най-гъсто населените части на Йемен, атакува и търговски кораби в Червено море, засилвайки напрежението в региона.

