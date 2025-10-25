dalivali.bg
Светът

Доживотен затвор за младата жена, убила 12-годишната Лола (СНИМКИ, ВИДЕО)

„Винаги ще се чудя защо Лола я е последвала“, казва майката на момичето

Снимки на осъдената Дабия и Лола, разпространени във френските медии.

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:03 ч. 25.10.2025 г.

Три години след ужасяващата смърт на 12-годишната Лола, в Париж беше присъден доживотен затвор за 27-годишната жена, отнела живота ѝ.

Обвиненията срещу Дабия Б. от Алжир бяха сериозни - за убийство, изнасилване и мъчение. 

В хода на разследванията е установено, че през 2022 г. обвиняемата е принудила 12-годишната Лола да влезе в апартамента ѝ, където е извършила сексуални действия спрямо нея. След това жената е намушкала момичето 38 пъти в гърба с ножица и нож за килими и накрая го е удушила с тиксо.

Съдът призна Дабия Б. за виновна. Съдиите са е взели предвид и страданията на близките на убитото дете, съобщават френските медии.

“Знам, че убих един ангел“: Студентка изнасилва 12-годишно момиче, отнема живота му

Майката и братът на убитата Лола, чиято съдба разтърси цяла Франция преди три години, се разплакаха след присъдата.

Мотивът за престъплението не е установен по време на съдебния процес. Адвокатът на 27-годишната жена обясни, че клиентката ѝ е изляла разочарованието си от бившия си приятел върху момичето.

Прокурорът обаче говори за сексуален мотив, намерение за убийство и желание за причиняване на болка. Експертите не откривар доказателства за психично разстройство.

Дабия. Кадър: TikTok

Предвид наложената максимална присъда, осъдената жена не може да кандидатства за освобождаване от затвора за поне 30 години.

„Дори и да не върне моята Лола - вярваме в справедливостта и я постигнахме“, коментира през сълзи майката на Лола.

След това тя прегръща сина си, който стои до нея и му прошепва „Обичам те“.

Последните дни са трудни за семейството на малката Лола. Делфин Давие-Ропитал се среща с жената, убила дъщеря ѝ, в съдебната зала и трябва да изслуша ужасяващите подробности за престъплението.

Това е първият път, в който френски съд налага максималната присъда на жена.

"Винаги ще се чудя защо Лола я е последвала", казва майката на момичето по време на процеса, предаде BFMTV.

„Благодаря, благодаря“, повтаря майката на Лола отново и отново.

Не само дъщеря ѝ е мъртва. Малко след ужасяващото престъпление Делфин губи и съпруга си. 

Бащата на Лола - Йохан, се е борил с проблеми с алкохола преди убийството на момичето. Загубата на 12-годишното дете е довела до рецидив и смъртта му настъпва през 2023 г. - на едва 49-годишна възраст, предава „Фигаро“.

Дори психиатричният експерт, назначен от съда да прегледа 27-годишната Дабия заявява, че се е чувствал неудобно, когато е разговарял с нея.

Той коментира, че никога не е изпитвал такова „чувство на безпокойство – „нещо вредно, което те хваща за гърлото“, през 15-годишния му професионален опит.

