Доживотен затвор за младата жена, убила 12-годишната Лола (СНИМКИ, ВИДЕО)

Три години след ужасяващата смърт на 12-годишната Лола, в Париж беше присъден доживотен затвор за 27-годишната жена, отнела живота ѝ.

Обвиненията срещу Дабия Б. от Алжир бяха сериозни - за убийство, изнасилване и мъчение.

В хода на разследванията е установено, че през 2022 г. обвиняемата е принудила 12-годишната Лола да влезе в апартамента ѝ, където е извършила сексуални действия спрямо нея. След това жената е намушкала момичето 38 пъти в гърба с ножица и нож за килими и накрая го е удушила с тиксо.

Съдът призна Дабия Б. за виновна. Съдиите са е взели предвид и страданията на близките на убитото дете, съобщават френските медии.

Майката и братът на убитата Лола, чиято съдба разтърси цяла Франция преди три години, се разплакаха след присъдата.

Мотивът за престъплението не е установен по време на съдебния процес. Адвокатът на 27-годишната жена обясни, че клиентката ѝ е изляла разочарованието си от бившия си приятел върху момичето.

Прокурорът обаче говори за сексуален мотив, намерение за убийство и желание за причиняване на болка. Експертите не откривар доказателства за психично разстройство.

Предвид наложената максимална присъда, осъдената жена не може да кандидатства за освобождаване от затвора за поне 30 години.

„Дори и да не върне моята Лола - вярваме в справедливостта и я постигнахме“, коментира през сълзи майката на Лола.

След това тя прегръща сина си, който стои до нея и му прошепва „Обичам те“.

Последните дни са трудни за семейството на малката Лола. Делфин Давие-Ропитал се среща с жената, убила дъщеря ѝ, в съдебната зала и трябва да изслуша ужасяващите подробности за престъплението.

Това е първият път, в който френски съд налага максималната присъда на жена.

"Винаги ще се чудя защо Лола я е последвала", казва майката на момичето по време на процеса, предаде BFMTV.

„Благодаря, благодаря“, повтаря майката на Лола отново и отново.

Не само дъщеря ѝ е мъртва. Малко след ужасяващото престъпление Делфин губи и съпруга си.

Бащата на Лола - Йохан, се е борил с проблеми с алкохола преди убийството на момичето. Загубата на 12-годишното дете е довела до рецидив и смъртта му настъпва през 2023 г. - на едва 49-годишна възраст, предава „Фигаро“.

Дори психиатричният експерт, назначен от съда да прегледа 27-годишната Дабия заявява, че се е чувствал неудобно, когато е разговарял с нея.

Той коментира, че никога не е изпитвал такова „чувство на безпокойство – „нещо вредно, което те хваща за гърлото“, през 15-годишния му професионален опит.

