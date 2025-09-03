Доналд Тръмп изпрати послание до Си Дзинпин с иронично пожелание - да поздрави Путин и Ким докато "всички заговорничат срещу Съединените щати".
Американският президент също така за пореден път изрази разочарование от руския си колега, заради нежеланието му да спре войната с Украйна.
Утре Тръмп ще се включи във видеоконферетна връзка с няколко лидери на страните от така наречената "Коалиция на желаещите".
Тя ще се проведе в Париж с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.
Коалицията е създадена по инициатива на Париж и Лондон, и обединява 31-а държави от Европа и света.
Във френската столица ще бъде обсъдена конкретната подкрепа на всяка страна за Украйна срещу руската агресия.
