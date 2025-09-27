Американският президент Доналд Тръмп обяви, че се водят интензивни преговори с държавите от Близкия изток за намиране на решение на конфликта в Газа, а Израел и „Хамас“ са запознати с дискусиите.

Според Тръмп преговорите ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, стана известно от негова публикация в социалната мрежа Truth Social.

Тази седмица президентът Тръмп се срещна с лидери и официални лица от редица мюсюлмански страни, за да обсъдят ситуацията в ивицата Газа, която е подложена на засилени атаки от страна на Израел.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф каза, че Тръмп е представил на лидерите предложения, включително мирен план за Близкия изток от 21 точки.

„Интензивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешно споразумение. Всички страни в региона са включени“, посочи Тръмп в публикацията си.

Той обеща бързо прекратяване на войната в Газа, но осем месеца след началото на мандата му решение на конфликта все още не е намерено, припомня Ройтерс.

Припомняме, че в началото на втория президентски мандат на Тръмп беше сключено двумесечно примирие между Израел и „Хамас“, което по-късно беше прекратено.

„Хамас“ е много добре запознат с тези дискусии, а Израел е информиран на всички нива“, допълни американският държавен глава. Той не разкри подробности относно дискусиите, но ги определи като „вдъхновяващи и продуктивни“.

Представители на американската администрация заявиха тази седмица, че скоро е възможно да се постигне пробив за Газа.

