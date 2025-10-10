dalivali.bg
София
сега Слънчево 16°
19 Слънчево 14°
20 Слънчево 13°
21 Разкъсана облачност 12°
22 Незначителна облачност 12°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Казусът с Борислав Сарафов: Мнението на съдииите е срещу мнението на прокурорите

Казусът с Борислав Сарафов: Мнението на съдииите е срещу мнението на прокурорите
Най-малко 20 деца са починали от замърсен сироп за кашлица в Индия

Най-малко 20 деца са починали от замърсен сироп за кашлица в Индия

Протести в „Надежда“ и „Връбница“ след предложението за настаняне на ромски семейства на терен до метрото

Софийската опера открива сезона с двойна премиера

Надежда Бобчева след разпита в прокуратурата: Тези съвпадения са притеснителни

Йордан Иванов: Те написаха песен срещу Лена Бориславова. ИТН да внесе този закон е лицемерие

Путин: Тръмп е направил много за мира

"Пълен абсурд - да въвеждаш такова тежко наказание" - как проектозаконът на ИТН беше изтеглен

Бащата на Сияна: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата

След разследване на bTV: Двама арестувани за отдаване на несъществуващи вили под наем в Гърция
Светът

Доналд Тръмп: Китай става все по-враждебен

В Китай се случват много странни неща, написа Тръмп в социалната си мрежа

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:48 ч. 10.10.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Китай в нарастваща търговска агресия и опит да използва стратегическите ресурси като средство за натиск върху света. Той предупреди, че Пекин планира да наложи мащабни ограничения върху износа на редкоземни метали и други производствени продукти, включително такива, които не се произвеждат в Китай.

„В Китай се случват много странни неща! Те стават все по-враждебни и изпращат писма до държави по целия свят, в които заявяват намерение да наложат експортни ограничения върху всеки възможен елемент от производството, свързан с редкоземните метали, както и върху почти всичко друго, за което могат да се сетят – дори и ако то не се произвежда в Китай. Никой досега не е виждал подобно нещо. На практика това би „запушило“ пазарите и би направило живота труден за почти всяка държава по света – включително и за самия Китай“, написа той в Truth Social.

Тайпе: Ако Тръмп откаже Си Дзинпин от нападение срещу Тайван, заслужава Нобелова награда

Тръмп посочи, че много държави вече са изразили възмущение от този ход на Пекин, който идва след период на относително добри отношения.

„Получихме сигнали от други държави, които са крайно разгневени от тази търговска враждебност, появила се буквално от нищото. Нашите отношения с Китай през последните шест месеца бяха много добри, което прави тази изненадваща търговска стъпка още по-шокираща. Винаги съм чувствал, че те „чакат удобния момент“, и сега, както обикновено, се оказа, че съм бил прав. Няма как Китай да бъде допуснат да държи света „в плен“ – но очевидно това е бил планът им отдавна, започвайки с магнитните и други елементи, които тихомълком са натрупвали, за да заемат монополна позиция – ход, който е не само недружелюбен, но и зловещ.“

Той подчерта, че Съединените щати разполагат с по-силни монополни позиции от Китай, но досега не са ги използвали.

САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok

„Съединените щати също имат монополни позиции, и то далеч по-силни и всеобхватни от тези на Китай. Досега не съм избирал да ги използвам, защото нямаше причина да го правя – ДОСЕГА! Писмото, което изпращат, е дълго няколко страници и изключително подробно описва всеки отделен елемент, чийто износ възнамеряват да ограничат за други държави. Неща, които доскоро бяха рутинни, вече изобщо не са такива.“

Тръмп добави, че е бил изненадан от стъпката на Китай и обмисля ответни мерки, включително увеличение на митата върху китайски стоки.

„Не съм разговарял с президента Си, защото не виждам причина за това. Този ход беше истинска изненада – не само за мен, но и за всички лидери на свободния свят. Планирано беше да се срещна с него след две седмици на форума APEC в Южна Корея, но сега изглежда, че няма смисъл от такава среща. Китайските писма са особено неуместни и поради факта, че точно в деня, когато след три хиляди години хаос и конфликти настъпи мир в Близкия изток, те решиха да направят този ход. Дали това съвпадение е случайно?“

„В зависимост от това какво ще заяви Китай относно тази враждебна „заповед“, ще бъда принуден, като президент на Съединените американски щати, да предприема финансови ответни мерки. За всеки елемент, върху който те имат монопол, ние имаме два. Никога не съм смятал, че нещата ще стигнат дотук, но може би моментът е настъпил. В крайна сметка – макар и потенциално болезнено – това ще се окаже много добро за САЩ.“

„Една от мерките, които обмисляме в момента, е сериозно увеличение на митата върху китайски стоки, внасяни в САЩ. Съществуват и редица други ответни действия, които също се разглеждат сериозно“, каза още Тръмп.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти

Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти
Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)

Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)
Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни

Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни
"Домашен арест" за Стойчо Захариев, управлявал композицията за нелегалните цигари от Момково

"Домашен арест" за Стойчо Захариев, управлявал композицията за нелегалните цигари от Момково
Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер

Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер
Тази сутрин
Снимка: Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Снимка: Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Снимка: Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Лице в лице
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Снимка: Свободата на словото зад решетки?
Свободата на словото зад решетки?
Снимка: Йордан Иванов и проф. Пламен Киров - гости в "Лице в лице"
Йордан Иванов и проф. Пламен Киров - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели