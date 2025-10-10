Доналд Тръмп: Китай става все по-враждебен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Китай в нарастваща търговска агресия и опит да използва стратегическите ресурси като средство за натиск върху света. Той предупреди, че Пекин планира да наложи мащабни ограничения върху износа на редкоземни метали и други производствени продукти, включително такива, които не се произвеждат в Китай.

„В Китай се случват много странни неща! Те стават все по-враждебни и изпращат писма до държави по целия свят, в които заявяват намерение да наложат експортни ограничения върху всеки възможен елемент от производството, свързан с редкоземните метали, както и върху почти всичко друго, за което могат да се сетят – дори и ако то не се произвежда в Китай. Никой досега не е виждал подобно нещо. На практика това би „запушило“ пазарите и би направило живота труден за почти всяка държава по света – включително и за самия Китай“, написа той в Truth Social.

Тръмп посочи, че много държави вече са изразили възмущение от този ход на Пекин, който идва след период на относително добри отношения.

„Получихме сигнали от други държави, които са крайно разгневени от тази търговска враждебност, появила се буквално от нищото. Нашите отношения с Китай през последните шест месеца бяха много добри, което прави тази изненадваща търговска стъпка още по-шокираща. Винаги съм чувствал, че те „чакат удобния момент“, и сега, както обикновено, се оказа, че съм бил прав. Няма как Китай да бъде допуснат да държи света „в плен“ – но очевидно това е бил планът им отдавна, започвайки с магнитните и други елементи, които тихомълком са натрупвали, за да заемат монополна позиция – ход, който е не само недружелюбен, но и зловещ.“

Той подчерта, че Съединените щати разполагат с по-силни монополни позиции от Китай, но досега не са ги използвали.

„Съединените щати също имат монополни позиции, и то далеч по-силни и всеобхватни от тези на Китай. Досега не съм избирал да ги използвам, защото нямаше причина да го правя – ДОСЕГА! Писмото, което изпращат, е дълго няколко страници и изключително подробно описва всеки отделен елемент, чийто износ възнамеряват да ограничат за други държави. Неща, които доскоро бяха рутинни, вече изобщо не са такива.“

Тръмп добави, че е бил изненадан от стъпката на Китай и обмисля ответни мерки, включително увеличение на митата върху китайски стоки.

„Не съм разговарял с президента Си, защото не виждам причина за това. Този ход беше истинска изненада – не само за мен, но и за всички лидери на свободния свят. Планирано беше да се срещна с него след две седмици на форума APEC в Южна Корея, но сега изглежда, че няма смисъл от такава среща. Китайските писма са особено неуместни и поради факта, че точно в деня, когато след три хиляди години хаос и конфликти настъпи мир в Близкия изток, те решиха да направят този ход. Дали това съвпадение е случайно?“

„В зависимост от това какво ще заяви Китай относно тази враждебна „заповед“, ще бъда принуден, като президент на Съединените американски щати, да предприема финансови ответни мерки. За всеки елемент, върху който те имат монопол, ние имаме два. Никога не съм смятал, че нещата ще стигнат дотук, но може би моментът е настъпил. В крайна сметка – макар и потенциално болезнено – това ще се окаже много добро за САЩ.“

„Една от мерките, които обмисляме в момента, е сериозно увеличение на митата върху китайски стоки, внасяни в САЩ. Съществуват и редица други ответни действия, които също се разглеждат сериозно“, каза още Тръмп.