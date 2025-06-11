Американският президент Доналд Тръмп каза в кратко интервю за в. "Ню Йорк пост", че Илон Мъск е постъпил "много мило", изразявайки съжаление за някои свои публикации в социалната мрежа Х, предаде Ройтерс.

Миналия четвъртък Мъск се нахвърли върху Тръмп чрез поредица от публикации в Х, като в един от постовете заяви, че републиканецът не би спечелил изборите през 2024 г. без негова помощ.

Освен това изпълнителният директор на компаниите "Тесла" и "Спейс Екс" заяви, че Тръмп е замесен в аферата с бизнесмена Джефри Епстийн, който бе обвинен в посегателства от сексуално естество над непълнолетни и по-късно се самоуби в затвора.

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Мъск вчера каза, че съжалява за някои от публикациите си за американския президент и добави, че двамата са стигнали "твърде далеч".

"Мисля, че е много мило, че го направи", заяви Тръмп в телефонен разговор с репортер от "Ню Йорк пост". Той обаче не посочи дали е готов да загърби разногласията си с Мъск.

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