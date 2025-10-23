На 22 октомври Русия атакува украинския град Харков с дронове, като бе повредена детска градина, загина един човек и десетима бяха ранени, съобщи „Киев Индипендънт“.

Губернаторът Олег Синьогубов уточни, че ударите са извършени в района Холодногорски сутринта. Загиналият е 40-годишен мъж. Според прокуратурата вероятно са използвани реактивни дронове Geran-2 Shahed.

Децата в детската градина бяха евакуирани в убежище и не са пострадали. Възникнаха три пожара, като най-големият обхваща 500 кв. м. Повредени са магазин, кафене, офис сграда и шест автомобила.

Президентът Володимир Зеленски осъди атаката: „Няма оправдание за удар с дрон върху детска градина. Тези удари са плесница за всички, които настояват за мирно решение“, предаде БГНЕС.

Харков е под постоянни руски атаки от февруари 2022 г. Атаката следва масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна. В други региони като Киев, Броварски район и Запорожка област има загинали и ранени цивилни, а енергийната инфраструктура е сериозно повредена.

Украйна наскоро е извършила удар с ракети Storm Shadow срещу Русия, целейки Брянския химически завод, част от производството на руски ракети. Атаките се засилват преди зимния сезон, след като други удари на 10 октомври предизвикаха големи аварийни прекъсвания на тока.

