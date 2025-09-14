Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание

Десетки хиляди участваха в протестен митинг на турската опозиция в Анкара (СНИМКИ)

Най-малко 50 000 души се включиха в протест, организиран от основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП), в Анкара.

Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание, което може да доведе до сваляне на партийната управа, съобщава БГНЕС.

Протестиращите изпълниха огромния площад „Тандоган“ в турската столица, демонстрирайки решимост и неподчинение преди заседанието на съда в понеделник.

Хората развяваха турски знамена и носеха тениски с образа на основателя на републиката Мустафа Кемал Ататюрк.

Заместник-председателят на Народнорепубликанска партия Мурат Бакан заяви, че в акцията участват около 50 000 души.

В реч от трибуната лидерът на НРП Йозгюр Йозел заяви, че събралото се множество е дошло, за да „се изправи срещу съдебния преврат“, който според него се води срещу партията.

Заседанието в понеделник може да доведе до неговото отстраняване от лидерския пост.

