Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат в Ню Йорк днес в кулоарите на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Информацията потвърди говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

В графика на Рубио, публикуван от Държавния департамент на САЩ, е посочено, че срещата ще се състои в 12 ч. източноамериканско време 19 ч. българско време, предава БТА.

Лавров пристигна вчера в Ню Йорк за участие в общополитическите дебати по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

За днес руският външен министър има повече от 10 насрочени срещи в кулоарите на сесията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK