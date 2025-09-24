Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат в Ню Йорк днес в кулоарите на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.
Информацията потвърди говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
В графика на Рубио, публикуван от Държавния департамент на САЩ, е посочено, че срещата ще се състои в 12 ч. източноамериканско време 19 ч. българско време, предава БТА.
Лавров пристигна вчера в Ню Йорк за участие в общополитическите дебати по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН.
За днес руският външен министър има повече от 10 насрочени срещи в кулоарите на сесията.
