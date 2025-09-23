Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, предаде БТА.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK