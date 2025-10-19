Чувствително намаление на важни стоки влезе в сила от тази седмица в Гърция. От гръцкото министерство на развитието, в сътрудничество с производители и търговци, обявиха списък с трайно намалени продукти в супермаркетите в южната ни съседка.

Намалените стоки в търговските вериги са над 2000, сред които повече от 1000 хранителни стоки.

Намаленията варират от 5% до над 20%, като средно претеглената стойност на намалението е 8%.

В зависимост от това дали стоките са търговски марки на съответните вериги супермаркети, или на международни компании - намаленията варират в широки граници.

Например - месни продукти между 2% и 30%, брашно от 5% до 12%, млечни продукти - между 3% и 13%, безалкохолни напитки - между 5% и 18%, перилни и почистващи препарати - от 4% до 30%.

Средното намаление при пресните плодове и зеленчуци надхвърля 5,50%. При почистващите препарати е 5,40%, при хранителните стоки 5,18%, а при стоките за бита - 3,18%.

За разлика от съществуващата вече три години „домакинската кошница“ със задължителни за веригите намалени продукти, в новата инициатива търговците се включват доброволно.

