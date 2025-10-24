Четирима души са загинали и други 12 са ранени на железопътна гара в северната част на Украйна, съобщи полицията, когато 23-годишен мъж е взривил експлозивно устройство по време на проверка на документи, предаде БГНЕС.

„Служители на Държавната гранична служба проверяваха документите на пътниците в дизелов влак.

В този момент един от тях извади взривно устройство на перона, което след това се взриви“, се казва в изявление на националната полиция, в което се добавя, че извършителят е сред загиналите.

Украинските медии съобщиха, че устройството е било граната.

