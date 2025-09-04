Броят на загиналите при земетресението в Афганистан надхвърли 2200

Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд 6, което разтърси Източен Афганистан през изминалия уикенд, съобщи БГНЕС.
Това заявиха талибанските власти в последната си актуализация на информацията, предаде АФП.
По данни на правителствения говорител Хамдула Фитрат, публикувани в социалната мрежа X, жертвите са общо 2217, а ранените – близо 4000.
Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан.
Фитрат подчерта, че „спасителните операции все още продължават“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK