Швеция и Дания със скок в GPS смущенията след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Техническа неизправност или опит за хибридна атака: Как българските потребители преодоляха срива на Google?

Светът

Броят на загиналите при земетресението в Афганистан надхвърли 2200

Ранените са близо 4000

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:44 ч. 04.09.2025 г.

Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд 6, което разтърси Източен Афганистан през изминалия уикенд, съобщи БГНЕС.

Това заявиха талибанските власти в последната си актуализация на информацията, предаде АФП. 

Второ силно земетресение удари източната част на Афганистан (ВИДЕО)

По данни на правителствения говорител Хамдула Фитрат, публикувани в социалната мрежа X, жертвите са общо 2217, а ранените – близо 4000.

Снимка: Reuters

 

Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан. 

Фитрат подчерта, че „спасителните операции все още продължават“.

