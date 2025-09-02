Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

Новият трус бе регистриран два дни след като друго земетресение причини големи щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан, и отне живота на над 1400 души, предаде БТА.

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози.

