Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

Жертвите на земетресението в Афганистан достигнаха 900 души

Новият трус бе регистриран два дни след като друго земетресение причини големи щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан, и отне живота на над 1400 души, предаде БТА. 

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK