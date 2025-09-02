dalivali.bg
Жертвите на земетресението в Афганистан достигнаха 900 души

Разрушени са цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:02 ч. 02.09.2025 г.

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи.

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

Разрушителният трус в Афганистан: Над 800 жертви, над 2800 ранени (ВИДЕО)

Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително.

От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.

