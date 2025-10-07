Броят на хората, загинали при срутването на ислямско училище в Индонезия, достигна 61, предаде Асошиейтед прес, като се позова на спасителните екипи.

Те съобщиха, че са извадили още няколко тела изпод развалините. Вчера данните бяха за 54 загинали.

Част от многоетажната сграда на общежитието на училище "Ал Хозини" в район Сидоарджо, провинция Източна Ява, се срути внезапно на 29 септември, докато ученици, предимно момчета на възраст между 12 и 19 години, се събирали за следобедна молитва.

По време на инцидента се извършвали строителни дейности, тъй като сградата не е била напълно готова. Според експерти първите индикации от разследването сочат, че конструкцията не е отговаряла на стандартите. Предполага се, че работници са изливали бетон, за да построят допълнителен етаж.

Само един ученик е останал невредим при срутването. Деветдесет и девет момчета са били настанени в лечебно заведение и по-късно са били изписани. Четирима са с тежки наранявания и остават в болница, след като е трябвало да претърпят ампутации, съобщиха властите.

В четвъртък, след като изтече "критичният период" от 72 часа, след който шансовете за оцеляване са много малки, семействата на хората в неизвестност се съгласиха да започне използването на тежки машини по време на издирвателната операция.

Националната служба за борба с бедствията съобщи, че спасителите са извадили вчера 12 тела и най-малко седем части от тела изпод развалините. Спасителните екипи продължават търсенето на двама ученици, които според властите остават в неизвестност.

По-голямата част от телата са били в състояние, което е затруднило идентифицирането им. Близките на загиналите предоставиха ДНК проби, за да помогнат за идентифицирането в полицейската болница "Бхаянгкара" в съседния град Сурабая, столицата на провинция Източна Ява.

Това е най-смъртоносният инцидент в Индонезия от началото на годината, заяви Буди Ираван, заместник-директор на Националната агенция за борба с бедствията.

Операциите по издирване и спасяване на обширния архипелаг обикновено продължават една седмица, но властите може да ги удължат, ако има индикации, че е възможно да бъдат открити още хора.

