Най-малко трима души са загинали и близо 100 са ранени и хоспитализирани, след като училище в Индонезия се срути върху ученици, съобщи Би Би Си.

Близо 40 души, много от които тийнейджъри, остават блокирани под сградата на ислямското училище-интернат „Ал Хозини“ в провинция Източна Ява.

Момчетата от училището са били събрани за молитва в понеделник, когато сградата се срутва.

Двуетажната постройка е имала нестабилна основа и не е могла да издържи тежестта на конструкцията на още два етажа, съобщи местната агенция за бедствени ситуации.

Момичетата са се молили в друга част на сградата и са успели да избягат.

Учениците в училището са на възраст между 12 и 17 години.

Снимка: Reuters

Кадри в местните медии показват как срутената част на сградата е напълно потънала, като от нея стърчат големи бетонни плочи.

Властите съобщиха, че от развалините се чуват плач и викове, докато разтревожени роднини са лагерували в училището през нощта в очакване на новини за своите близки.

Десетки спасители издирват оцелели през нощта, но спасителната операция беше временно преустановена във вторник, като властите заявиха, че сградата е изложена на риск от по-нататъшно срутване.

Снимка: Reuters

„Срутената сграда е придобила структура, тип „палачинка“ – със слоеве бетонни плочи, оставящи само тесни кухини, нестабилни условия и възможност за оцелели, които все още са в капан“, каза Мохамад Сяфейи, ръководител на агенцията за търсене и спасяване.

