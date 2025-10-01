При срутването на ислямско училище в Индонезия може да са били затрупани два пъти повече хора, отколкото се смяташе първоначално, предаде ДПА, като се позова на властите.

Спасители прокопаха тунел през развалините, борейки се се да спасят оцелели.

Най-малко трима ученици загинаха, а 91 остават в неизвестност, след като училището "Ал Хозини" в район Сидоарджо, Източна Джава, се е срутило по време на строителни дейности.

По-рано властите обявиха, че в неизвестност са 38 души, повечето от които - ученици в юношеска възраст.

"Според присъствения списък 91 души все още са в неизвестност, 100 са оцелелите, а 26 са хоспитализирани", заяви говорител на агенцията. Повечето от учениците са на на възраст от 13 до 18 години.

Сградата, която е била построена само преди месеци и в която все още текат ремонтни дейности, вече се е използвала за учебни занятия и молитви. Очевидци разказаха пред местни медии, че се е чул звук преди падането на сградата, секунди след като работници са излели бетон на четвъртия етаж. Разследващите органи смятат, че поддаването на носеща колона е причината за срутването.

Повече от 330 души от армията, полицията и националната агенция за издирване на пострадали в бедствия са били мобилизирани на мястото на катастрофата. Родители на ученици са се събрали в близкия кризисен център, за да прегледат списъците с вече спасените или потвърдените за загинали.

