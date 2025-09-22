Ботсвана обяви официален празник, за да отбележи победата на страната в мъжката щафета на 4х400 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Ботсвана стана първата африканска нация, спечелила щафетата на 400 м. Състезанието се проведе под проливен дъжд, а атлетите бягаха по почти наводнена писта.

Президентът Дума Боко приветства златния медал като „историческа африканска победа“ в онлайн обръщение, в което похвали отбора за представянето му.

Снимка: Reuters

Той обяви понеделник, 29 септември, за празник, за да отбележи постижението - ден преди Деня на независимостта на страната.

В неделя отборът на Ботсвана в състав Лий Бекемпило Епи, Летсиле Тебого, Баяпо Ндори и Бусанг Колен Кебинатшипи победи САЩ, носителите на последните 10 световни титли. Южна Африка зае трето място.

„Ще се погрижа да кажа на всички, че естествените диаманти на Ботсвана не са просто в земята, те са нашите световни шампиони спортисти“, каза президентът, говорейки от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

Той добави, че представянето на Ботсвана говори за нарастващия ѝ авторитет на световната сцена.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK