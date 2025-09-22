Ботсвана обяви официален празник, за да отбележи победата на страната в мъжката щафета на 4х400 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Ботсвана стана първата африканска нация, спечелила щафетата на 400 м. Състезанието се проведе под проливен дъжд, а атлетите бягаха по почти наводнена писта.

Божидар Саръбоюков е пети в света (ВИДЕО)

 

Президентът Дума Боко приветства златния медал като „историческа африканска победа“ в онлайн обръщение, в което похвали отбора за представянето му.

Снимка: Reuters

Той обяви понеделник, 29 септември, за празник, за да отбележи постижението - ден преди Деня на независимостта на страната.

В неделя отборът на Ботсвана в състав Лий Бекемпило Епи, Летсиле Тебого, Баяпо Ндори и Бусанг Колен Кебинатшипи победи САЩ, носителите на последните 10 световни титли. Южна Африка зае трето място.

Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14

 

„Ще се погрижа да кажа на всички, че естествените диаманти на Ботсвана не са просто в земята, те са нашите световни шампиони спортисти“, каза президентът, говорейки от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

Той добави, че представянето на Ботсвана говори за нарастващия ѝ авторитет на световната сцена.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK