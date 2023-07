Премиерът на Косово Албин Курти беше нападнат от опозиционни депутати, докато говореше на пленарно заседание на косовския парламент в четвъртък, съобщиха косовски и албански медии.

Председателят на асоциацията на косовските журналисти Джемайл Реджа публикува в Туитър видео от момента, в който депутат от опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) прави опит да залее Курти с вода, а депутатите от управляващата партия на премиера, „Самоопределение“, се опитват да го защитят.

#BREAKING #Serbia #Kosovo Fight in the Assembly of Kosovo*. MPs of the opposition poured water on Albin Kurti, Prime Minister of Kosovo*.

Video: Kosovapress pic.twitter.com/G5mbguLMHJ