Виетнам обяви, че е евакуирал близо 30 000 души от крайбрежните райони, след като тайфунът Буалой връхлетя централната част на страната, известна с производството на стомана, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Стихията – десетата, която засяга Виетнам от началото на годината – достигна сушата след 22:00 часа местно време (16:00 по Гринуич), носейки със себе си ветрове със скорост 130 километра в час, съобщиха от Съвместния център за предупреждение при тайфуни.

По данни на виетнамската дирекция за управление на бедствия и диги, в провинциите и градовете от Нин Бин до Куанг Нгай са били евакуирани над 28 500 души. Един човек е загинал, а четирима други се водят в неизвестност.

Повече от 15 000 жители на Ха Тин — ключов център за стоманено производство — са били планирани за евакуация в училища и медицински заведения, временно пригодени за подслон, съобщиха по-рано властите.

Близо 117 000 военни служители са били мобилизирани за справяне с бедствието. Четири вътрешни летища бяха временно затворени, а всички риболовни кораби в пътя на бурята са били върнати в пристанищата.

„Чувствам известно напрежение, но съм оптимист, че всичко ще бъде наред. След тайфуна Каджики всички останахме невредими. Надявам се и този път да е така или дори по-леко,“ сподели 29-годишният Нгуен Куонг, жител на град Ха Тин.

„Това е бързонасочваща се буря с много висока интензивност и широка зона на въздействие. Тя може да предизвика комбинация от природни бедствия като силни ветрове, проливни дъждове, наводнения, свлачища и крайбрежни приливи,“ заяви пред държавните медии директорът на Националния център за прогнози Май Ван Кием.

Учени предупреждават, че бурите стават все по-мощни заради глобалното затопляне, причинено от човешката дейност.

През първите седем месеца на 2025 г. над 100 души са загинали или изчезнали вследствие на природни бедствия във Виетнам, сочат данни на министерството на земеделието.

През септември миналата година Виетнам понесе икономически загуби за 3,3 милиарда долара вследствие на тайфуна Яги, който връхлетя северната част на страната и причини стотици жертви.

