Бивш съпруг простреля жена си на входа на университета, в който тя е учела

Жената е починала от раните си

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:13 ч. 23.10.2025 г.

Жена на 39 години е била простреляна смъртоносно от бившия си съпруг на входа на Филологическия факултет на университета „Ерджиес“ в град Кайсери, Централна Турция, съобщава в. „Йени шафак“.

По информация на турската полиция инцидентът е станал днес по обяд, като след като прострелял бившата си съпруга с пушка, мъжът се опитал да избяга от местопрестъплението с личния си автомобил, но бил заловен от полицията.

Екипи на бърза помощ пристигнали на мястото на инцидента минути след стрелбата и са откарали простреляната жена в болница.

Въпреки навременната им намеса пострадалата починала от раните си.

По информация на „Йени шафак“ потърпевшата е майка на три деца и студентка в последен курс на специалност „Турски фолклор“, като тя и бившият и партньор били разделени от повече от пет години.

По данни на организации за защита на правата на жените в Турция от началото на годината в страната са регистрирани над 200 фемицида.

Много от феминистките групи в страната обвиняват турските власти, че не предприемат достатъчно действия за предотвратяване на убийствата на жени.

