Бивш личен съветник на Доналд Тръмп е в болница след тежка катастрофа

81-годишният адвокат и бивш кмет на Ню Йорк е с множество травми

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:16 ч. 01.09.2025 г.

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е в болница след автомобилна катастрофа. 81-годишният Руди Джулиани е получил наранявания при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир в събота вечер, пише Индипендънт.

Тръмп наредил Руди Джулиани да не получава хонорари заради импийчмънта

Колата му е била ударена отзад с висока скорост малко след като е спрял, за да помогне на жена, съобщи говорител.

Джулиани е транспортиран в травматологичен център, където е диагностициран с фрактура на гръдните прешлени, множество разкъсвания, контузии и наранявания на лявата ръка и подбедрица.

Говорителят му потвърди, че се възстановява, въпреки че се очаква да остане в болницата още няколко дни.

Кой е Руди Джулиани?

Руди Джулиани е кмет на Ню Йорк между 1994 и 2001 г. и придобива световна популярност с реакцията си след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Тогава той беше наричан „кметът на Америка“ заради лидерството, което демонстрира.

Руди Джулиани: Севернокорейският лидер беше поставен на колене

Списание Тайм го обявява за „Личност на годината“ през 2001 г., a през 2002 г. кралица Елизабет II го удостоява с почетно рицарско звание. Във връзка със събитията от 11 септември Джулиани е критикуван за това, че е разположил Офиса за извънредни ситуации в сградата Световен търговски център 7, въпреки че е в непосредствена близост до Кулите близнаци, където през 1993 г. е взривена бомба.

Джулиани се кандидатира за президентската номинация на Републиканската партия през 2008 г., основавайки кампанията си в голяма степен на образа, който си е изградил на 11 септември 2001 г. През по-голямата част 2007 г. той е начело на проучванията, но в самите първични избори търпи загуби и на 30 януари 2008 г. се оттегля и обявява подкрепата си за Джон МакКейн.

В по-късните години става известен като адвокат и близък съветник на Доналд Тръмп.

