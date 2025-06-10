Кметицата на Лос Анджелис ще се опита да убеди по телефона американския президент да изтегли федералните части от града.

Заради протестите срещу миграционната политика на Доналд Тръмп срещу демонстрантите беше изпратена безпрецедентна военна сила.

На петия ден от бунта срещу арестите на нелегални мигранти, Тръмп удвои присъствието на националната гвардия, като изпрати още две хиляди тежковъоръжени военни и постави в бойна готовност още 700 морски пехотинци.

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Същевременно по улиците на други големи градове като Ню Йорк, Далас и Остин също излязоха хиляди демонстранти, солидарни с протестиращите в Калифорния.

Бунтът на Лос Анджелис: Доналд Тръмп праща морски пехотинци срещу протестите

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