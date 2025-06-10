Кметицата на Лос Анджелис ще се опита да убеди по телефона американския президент да изтегли федералните части от града.

Заради протестите срещу миграционната политика на Доналд Тръмп срещу демонстрантите беше изпратена безпрецедентна военна сила.

На петия ден от бунта срещу арестите на нелегални мигранти, Тръмп удвои присъствието на националната гвардия, като изпрати още две хиляди тежковъоръжени военни и постави в бойна готовност още 700 морски пехотинци.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Същевременно по улиците на други големи градове като Ню Йорк, Далас и Остин също излязоха хиляди демонстранти, солидарни с протестиращите в Калифорния.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK