Българска двойка е сред десетките арестувани при безпрецедентна операция на британската полиция срещу международна мрежа за кражби и износ на мобилни телефони.

Полицията в Лондон съобщи, че е разбила международна банда, заподозряна в контрабанда на до 40 000 откраднати мобилни телефона от Обединеното кралство, пренесени в Китай. Това се е случило през последната година.

Според органите на реда това е най-голямата операция срещу кражби на телефони в историята на Обединеното кралство. Арестувани са 18 заподозрени и са открити над 2000 откраднати устройства, посочва Би Би Си.

Полицията твърди, че бандата може да е отговорна за износа на до половината от всички телефони, откраднати в Лондон. В британската столица са концентрирани повечето кражби на мобилни телефони на Острова.

BBC News получава достъп до операцията, включително подробности за заподозрените, техните методи и до данни от обиските в 28 имота в Лондон и Хартфордшир.

Разследването е започнало, след като миналата година поредната жертва проследява откраднатия си телефон.

„Всъщност това се е случило в навечерието на Коледа и жертвата е проследила откраднатия си телефон до склад близо до летище „Хийтроу“, казва детектив Марк Гавин.

„Охраната там беше нетърпелива да помогне и откри устройството в кутия - сред още 894 телефона“, посочва инспекторът.

Служителите открили, че почти всички телефони са били откраднати. В този случай те са били насочени към Хонконг.

След това били прихванати допълнителни пратки. Разследването се фокусира върху двама мъже. Полицейски служители които спират автомобил по средата на пътя и в него откриват устройства, увити във фолио – в опит откраднати устройства да бъдат транспортирани незабелязано.

Двамата мъже - афганистански граждани на около 30 години, са обвинени в заговор за получаване на крадени стоки и заговор за укриване или премахване на имущество от престъпна дейност.

В колата им са открити десетки телефони, а още около 2000 устройства са открити в имоти, свързани с тях.

Трети мъж - 29-годишен индийски гражданин, е обвинен в същите престъпления.

Детектив инспектор Гавин заяви, че „намирането на оригиналната пратка телефони е било отправна точка за разследването, което разкрива международна контрабандна група, за която смятаме, че може да е отговорна за износа на до 40% от всички телефони, откраднати в Лондон“.

Миналата седмица служителите на реда извършиха още 15 ареста по подозрение за кражба, държане на крадени стоки и заговор за кражби.

Броят на откраднатите телефони в Лондон почти се е утроил през последните четири години - от 28 609 през 2020 г. до 80 588 през 2024 г.

Смята се, че нарастващото търсене на употребявани телефони, както във Великобритания, така и в чужбина, е основен двигател за увеличаването на кражбите - и много жертви в крайна сметка никога не получават устройствата си обратно.

„Чуваме, че някои престъпници спират да продават наркотици и се насочват към телефонния бизнес, защото е по-доходоносен“, коментират разследващите.

Според британското издание „Дейли мейл“ българска двойка има водеща роля в кражбите. Българите са снабдявали „босовете на групата“ с телефони, отнети от цивилни лондончани.

Повечето телефони, произведени в Китай, не позволяват на потребителите свободен достъп до интернет, което създава търсене на устройства, произведени в Европа и САЩ.

А Хонконг - със своята инфраструктура и статут на международно пристанище, е идеалният център за изпращане на милионите телефони, откраднати от цял ​​свят, преди да достигнат крайната си дестинация.