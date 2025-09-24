Организация опроверга Найджъл Фараж за това, че мигранти убиват и ядат лебеди от парковете в Лондон

Британската благотворителна организация "Кралски паркове" отрече твърдение на Найджъл Фараж, че мигранти убиват и ядат лебеди от управлявани от нея паркове, предадоха Пи Ей медия/ДПА, цитирани от БТА.

Лидерът на крайнодясната партия "Реформирай Обединеното кралство" намекна, че мигранти от Източна Европа ловят лебеди от парковете и шарани от езера в цялото Обединено кралство, за да ги ядат.

Снимка: iStock

Говорител на "Кралски паркове" заяви: "Нямаме никакви сигнали за инциденти, при които хора да убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон. Нашите служители, отговарящи за дивата природа, работят в тясно сътрудничество с "Убежище за лебеди", за да гарантират доброто състояние на лебедите в парковете."

Хайд Парк, Гринуич Парк и Ричмънд Парк са сред парковете, управлявани от благотворителната организация "Кралски паркове".

В телефонно интервю за радио Ел Би Си днес лидерът на партия "Реформирай Обединеното кралство" бе запитан за необоснованото твърдение на американския президент Доналд Тръмп от миналата година, че хаитянските имигранти в САЩ ядат котки и кучета, за което Тръмп не се съгласи, че е недоказано.

Фараж насочи разговора към лебедите и шараните, които според твърденията били ловени в Обединеното кралство.

Фараж каза: "Ако ви кажа, че лебеди се ядат в кралските паркове в тази страна, че шараните се изваждат от езерата и се ядат в тази страна от хора, идващи от култури, които имат различна [...], бихте ли се съгласили, че това се е случило, че се случва тук?"

Той каза, че шараните и лебедите се ловят от "хора, идващи от страни, където това е напълно приемливо".

На въпроса дали става дума за източноевропейци, той отговори: "Така мисля."