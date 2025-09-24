dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 30°
16 Незначителна облачност 30°
17 Облачно 28°
18 Разкъсана облачност 27°
19 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Организация опроверга Найджъл Фараж за това, че мигранти убиват и ядат лебеди от парковете в Лондон

Лидерът на крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“ намекна, че мигранти от Източна Европа ловят птиците

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:30 ч. 24.09.2025 г.

Британската благотворителна организация "Кралски паркове" отрече твърдение на Найджъл Фараж, че мигранти убиват и ядат лебеди от управлявани от нея паркове, предадоха Пи Ей медия/ДПА, цитирани от БТА.

Лидерът на крайнодясната партия "Реформирай Обединеното кралство" намекна, че мигранти от Източна Европа ловят лебеди от парковете и шарани от езера в цялото Обединено кралство, за да ги ядат.

Снимка: iStock

Говорител на "Кралски паркове" заяви: "Нямаме никакви сигнали за инциденти, при които хора да убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон. Нашите служители, отговарящи за дивата природа, работят в тясно сътрудничество с "Убежище за лебеди", за да гарантират доброто състояние на лебедите в парковете." 

След хвърлен в лицето шейк: Найджъл Фараж беше замерян и с предмети (ВИДЕО)

Хайд Парк, Гринуич Парк и Ричмънд Парк са сред парковете, управлявани от благотворителната организация "Кралски паркове".

В телефонно интервю за радио Ел Би Си днес лидерът на партия "Реформирай Обединеното кралство" бе запитан за необоснованото твърдение на американския президент Доналд Тръмп от миналата година, че хаитянските имигранти в САЩ ядат котки и кучета, за което Тръмп не се съгласи, че е недоказано.

Фараж насочи разговора към лебедите и шараните, които според твърденията били ловени в Обединеното кралство.

Фараж каза: "Ако ви кажа, че лебеди се ядат в кралските паркове в тази страна, че шараните се изваждат от езерата и се ядат в тази страна от хора, идващи от култури, които имат различна [...], бихте ли се съгласили, че това се е случило, че се случва тук?" 

Полицейски ескорт осигури безопасно пресичане на семейство лебеди

Той каза, че шараните и лебедите се ловят от "хора, идващи от страни, където това е напълно приемливо".

На въпроса дали става дума за източноевропейци, той отговори: "Така мисля."

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: Иван Иванов, Николай Василев и Стефан Янев - гости в "Лице в лице"
Иван Иванов, Николай Василев и Стефан Янев - гости в "Лице в лице"
Снимка: "Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
"Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
Снимка: Управление на водните ресурси
Управление на водните ресурси
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий