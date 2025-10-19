dalivali.bg
София
сега Слънчево 14°
17 Слънчево 13°
18 Слънчево 12°
19 Разкъсана облачност
20 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Бенямин Нетаняху нареди да се действа "със сила" срещу "терористични" цели в Ивицата Газа

От „Хамас“ заявиха, че не знаят за инциденти или боеве в град Рафах

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:18 ч. 19.10.2025 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в Ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, предаде Франс прес.

"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в Ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

Планът на Доналд Тръмп: Траен мир или овладяване на напрежението в Близкия Изток?

Меджувременно военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в Ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
На 19 октомври почитаме най-известния български светец, покровител на лекарите и миньорите

На 19 октомври почитаме най-известния български светец, покровител на лекарите и миньорите
"Уникално дете", "и майка му почина в катастрофа": 18-годишният загинал шофьор - с нула дни стаж на пътя

"Уникално дете", "и майка му почина в катастрофа": 18-годишният загинал шофьор - с нула дни стаж на пътя
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи

Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО И СНИМКИ)

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО И СНИМКИ)
По време на ремонт между две гари: Хванаха служители на НКЖИ да крадат ябълки

По време на ремонт между две гари: Хванаха служители на НКЖИ да крадат ябълки
Тази сутрин
Снимка: Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Снимка: Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Снимка: Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Лице в лице
Снимка: Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Снимка: Как ще продължи работата на правителството?
Как ще продължи работата на правителството?
Снимка: Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука