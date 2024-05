Президентската администрация в САЩ официално предложи да легализира марихуаната на федерално ниво, като преквалифицира наркотика като по-малко рисков и го премести от списък I в списък III. Преместването в този списък не означава пълна свобода.

Все още веществото ще подлежи на правила и разпоредби, а хората, които го продават без разрешение, могат да бъдат изправени пред федерално наказателно преследване.

„Никой не трябва да влиза в затвора само, защото използва или притежава марихуана. Точка!“, заяви президентът Джо Байдън в специално видеобръщение.

В четвъртък, 15 май, Министерството на правосъдието предприе важна стъпка към промяна на списъка на марихуаната, като официално започна процеса за прекласифициране на наркотика като по-малко рисков и премахването му от категорията, в която се третира като по-опасен от вещества като фентанил и метамфетамин.

Администрацията на Байдън сигнализира, че ще предприеме действия за прекласифициране на наркотика от Списък I - класификация, включваща наркотици като хероина - в по-малко строгия Списък III.

Така за първи път ще признаят медицинските ползи от наркотика на федерално ниво.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.



So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.



Here's what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm