Последните кибератаки, както в случая с няколко летища в Европа, не целят извършителите да получат някаква облага, а да всеят хаос, коментира говорител на Белгийския център за киберсигурност, цитиран от местни медии.

По думите му особено уязвими са услугите - здравни, банкови, транспортни, за доставка на ток и интернет, за осигуряване на покритие за мобилните мрежи.

Той обърна внимание, че болниците, където се съхраняват много чувствителни данни, не разполагат с достатъчен бюджет за киберзащита, предава БТА.

Според експерта най-застрашени са организациите и дружествата, предоставили електронната си сигурност на подизпълнител.

Хакерите са свързани с геополитически интереси и търсят да нанесат удар там, където ще бъдат засегнати най-много хора, сочи оценката на Белгийския център за киберсигурност.

Рядко кибератаките са насочени към извличане на банкови данни, а по-често целта са например банкоматите, за да бъде прекъснат достъпът до пари в брой.

Отчита се, че през август хакери са откраднали данните на 850 хиляди белгийски клиенти на международно телекомуникационно дружество и са получили кодове за достъп до симкарти, имената на потребителите и номерата на телефоните им.

Оценката сочи, че са застрашени също много местни дружества при производствата на лекарства и оръжия. За миналата година в Белгия са били засечени 352 хакерски атаки.

В понеделник Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност обяви, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака.

