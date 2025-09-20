Няма промяна в полетите на летище "Васил Левски" във връзка с кибератаката на няколко летища в Европа, съобщиха за БТА от столичното летище.

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде Ройтерс.

Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота.

Компанията "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която предоставя системи за регистрация на редица авиокомпании по света, съобщи за технически проблем, който може да предизвика закъснения на заминаващи пътници.

Летищата в Брюксел и Берлин потвърдиха, че също са засегнати.

