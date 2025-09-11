Беларус освободи 52 затворници, включително служител на ЕС, в четвъртък след призив от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато Вашингтон и Минск "флиртуват" с възможно сближаване, което много европейски лидери гледат със скептицизъм.

Тръмп по-рано бе призовал беларуския президент Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, да освободи задържани, които американският лидер е описал като "заложници", пише Ройтерс.

В замяна на жеста на Минск, Вашингтон ще облекчи санкциите срещу националния авиопревозвач "Белавия", включително за покупка на резервни части за самолетния парк. Миналия месец в разговор с Лукашенко, Тръмп поиска свобода за 1300 или 1400 затворници - много повече от освободените днес.

