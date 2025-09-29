dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
21 Разкъсана облачност 12°
22 Разкъсана облачност 11°
23 Разкъсана облачност 10°
00 Мъгла
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Българка е задържана в Русия

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:37 ч. 29.09.2025 г.

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от министерството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване

Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване
Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Тази сутрин
Снимка: Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Снимка: В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
Снимка: Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол