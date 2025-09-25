dalivali.bg
Българка загина в катастрофа пред пункт за събиране на такси в Гърция

Синът ѝ е управлявал автомобила

Снимка: iStock

Светлана Склирис Светлана Склирис

Публикувано в  10:07 ч. 25.09.2025 г.

62-годишна българка е починала след катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси Ардани, близо до Александруполис.

Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ

Жертвата е била пътник в колата, шофирана от сина ѝ, който по все още неизвестна причина е загубил контрол над автомобила малко преди да стигне до пункта за пътни такси „Ардани“.

Пътното произшествие, станало в сряда 24.09 на магистрала „Егнатия“ Игуменица-Кипон, малко преди „Ардани“.

Колата е излязла от пътя и се преобърнала, в резултат на което 62-годишната жена е починала, а синът ѝ е ранен. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му е без опасност и той е настанен там за лечение.

Смъртоносен сблъсък с две жертви: Какви са версиите за жестоката катастрофа в София? (ВИДЕО)

Причините за инцидента се разследват от Пътната полиция в Александруполис.

