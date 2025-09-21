Двама души загинаха, а младо момиче е в болница с опасност за живота след катастрофа в столицата. По обед на булевард Драган Цанков се удрят мотор и лека кола.

Една от версиите за тежката катастрофа, която все още не е потвърдена от полицията, е че шофьорът на лекия автомобил е паркирал в едната част на пътното платно, тръгвайки да прави обратен завой на двойната непрекъсната линия и го блъска моторист, който идва от началото на булеварда или кръговото движение. Така той го удря странично и колата се обръща по таван.

На място загиват двамата шофьори. А спътницата на моториста, момиче на 18 години, е приета в болница ИСУЛ.

"Беше въведено в шокова зала, по настоящем е стабилизирана с фрактура на таза, с контузия на бял дроб и с сериозна опасност за живота. Пострадалата ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение", каза д-р Елица Иванова, дежурен лекар в спешното отделение на УМБАЛ "Царица Йоана - УСУЛ".

Движението в района на катастрофата остана блокирано за часове.

От полицията все още не са съобщили официалната версия за причините за тежката катастрофа. Традиционно през почивните дни, в участъка то руското посолство до телевизионната кула, хора паркират автомобилите си и се разхождат в близкия парк.

