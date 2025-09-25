dalivali.bg
Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ

По първоначални данни шофьорът е карал в насрещното

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:36 ч. 25.09.2025 г.

Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София. 

Минути след 23:10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“. 

При инцидента нямаше пострадали, но са нанесени значителни материални щети по автомобилите, пише БГНЕС. 

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено. 

Катастрофата стана съвсем близо до КАТ.

