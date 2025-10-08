Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал и ранени (СНИМКИ, ВИДЕО)

Един човек е загинал, а четирима са били ранени при тежък пътен инцидент на хърватската магистрала А3 близо до град Славонски Брод, съобщава net.hr.

Инцидентът е станал в сряда сутринта. По информация на RTL Danas в инцидента са участвали три превозни средства.

Според събраната до момента информация лек автомобил с български регистрационни номера, управляван от 46-годишен българин, завива надясно, удря се е в мантинела, след това в бетонен бордюр и преминава в насрещната лента.

Видето от мястото на инцидента показва щетите по автомобилите.

При влизането в насрещното платно колата се удря челно в друг автомобил с хърватска регистрация. Хърватският шофьор загива на място.

Какво е състоянието на ранените?

Четирима души от двете превозни средства са ранени. Tрима са били транспортирани до Многопрофилната болница „Д-р Йосип Бенчевич“ в Славонски Брод, като от лечебното заведение съобщават, че ранените „имат контузии по цялото тяло и са в стабилно състояние“.

Един пациент е транспортиран с хеликоптер до Клиничната болница в Осиек. Той е стабилен и извън опасност за живота.

От полицейското управление Брод-Посавина съобщиха, че са получили сигнала около 06:50 ч. сутринта, а на мястото на инцидента са се притекли полиция, линейка, пожарникари и хеликоптер.

Движението е било затворено в двете посоки до 08:25 ч., след което е била отворено едното платно.

