Убиха българин пред нощен клуб в Атина

37-годишният българин е прободен в корема след спор

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:03 ч. 20.10.2025 г.

37-годишен български гражданин почина, след като беше намушкан с нож пред нощен клуб на улица „Ласани“ в Атина.

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври, когато мъжът излязъл от заведението, за да разговаря с друг човек. Според първоначалната информация между двамата избухнал словесен спор, прераснал в бой, при който българинът е бил прободен в корема.

Очевидци подали сигнал на телефон 112, а пострадалият бил откаран с линейка в болницата в Никея. Въпреки усилията на медиците той е издъхнал от остра кръвозагуба, предаде БГНЕС. 

Нападението шокира както персонала и посетителите на клуба, така и живеещите в района. Екипи на гръцката полиция събират записи от камерите за видеонаблюдение и разпитват свидетели, за да идентифицират извършителя. Към момента мотивите за престъплението не са изяснени, а от полицията обявиха, че всяка информация от граждани ще бъде разгледана незабавно.

Българското посолство в Атина е уведомено за случая и е в контакт с местните власти. При необходимост дипломатическата мисия ще окаже съдействие на семейството на загиналия.

Разследването продължава, а районът около нощния клуб остава под засилено полицейско наблюдение.

