Повече от 60 000 души загинаха от горещини в Европа през миналото лято с рекордни температури, показва мащабно изследване. Спрямо населението на страната, най-високата смъртност на милион души е в Гърция – 574 смъртни случая на милион души, следвана от България и Сърбия, предаде АФП.

В Европа, която се нагрява два пъти по-бързо от глобалния среден темп, изследователите със седалище в Испания предложиха система за спешно предупреждение, която да помага за информиране на уязвимите групи – особено възрастните хора, преди опасни горещи вълни.

„Европа преживя изключително смъртоносно лято през 2024 г. с над 60 000 смъртни случаи, свързани с горещини, като общият брой за последните три лета надхвърля 181 000“, посочва проучването, публикувано в Nature Medicine.

Изследователите от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal) достигнаха тази цифра чрез анализ на данни за смъртността в 32 европейски държави, обхващащи население от 539 милиона души.

Смъртността през миналото лято – най-горещото в историята както за Европа, така и за света – е оценена на 62 775 души.

Това е почти 25% повече спрямо 50 798 души, отчетени за лятото на 2023 г., според ревизираните данни на изследването, като остава под 67 873 от 2022 г.

Въпреки това съществуват множество източници на несигурност при този вид изследвания, което означава, че цифрите не са „крайни и точни“, обясни водещият автор Томас Янос от ISGlobal.

Като се вземе предвид тази несигурност, изследването за 2024 г. дава по-широк диапазон на смъртността между 35 000 и 85 000 души.

Трудно е да се установи колко хора умират от повишаващите се температури, тъй като горещината рядко се регистрира като причина за смърт.

Освен непосредствените ефекти като топлинен удар и дехидратация, горещината допринася за широк спектър от потенциално смъртоносни здравословни проблеми, включително сърдечни пристъпи, инсулти и респираторни заболявания.

Според изследването, Италия е страната с най-много смъртни случаи от горещини миналото лято – около 19 000 души, следвана от Испания и Германия, всяка с над 6 000 души.

